Başkan Kibar: "Yollarımızı açık tutmak için ekiplerimiz yoğun bir çaba gösteriyor"

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede 26 iş makinesi ve 45 personel ile kar çalışmasının yapıldığını belirterek, "Yollarımızı açık tutmak için ekiplerimiz yoğun bir çaba gösteriyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerden bu yana meteoroloji tarafından yapılan uyarısı yapılan yoğun kar yağışının etkisi kendini gösterirken, Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde toplamda 26 adet iş makinesi ve 45 personel ile hem kırsal mahallelerde, hem de ilçe merkezindeki yollarda ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için tüm ekiplerin görev başında olduğunu ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Meteoroloji tarafından hafta başından itibaren ülke genelinde etkisini göstereceğini söylediği kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm ekiplerimiz sahada görev yapmaktadır. Başta ana arterlerimiz olmak üzere, kırsal mahallerimizde tüm yollarımızı açık tutmak için ekiplerimiz yoğun bir çaba gösteriyor. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için tüm ekiplerimizi seferber ettik" dedi.