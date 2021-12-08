Başkan Kibar'dan öğrencilere: "Hayallerinizden ve hedeflerinizden hiç vazgeçmeyin”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ‘Kariyer Günleri' buluşmasında okul öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencilerin gelecek planlarına yardımcı olmak amacıyla mesleki tecrübe ve deneyimlerini paylaşan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gençlik yıllarından bugüne, hayatındaki dönüm noktalarını anlatarak bilgi, birikim, hayat tecrübesi ve başarı yıllarını öğrencilere aktardı.

“Potansiyelinizin farkına varın, kendinizi tanıyın”

Gençlerden öncelikle kendilerini iyi tanımalarını, başarılı bir kariyer için işin sevilerek yapılması gerektiğinin söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kariyer insanın kendisini gerçekleştirmesi, içerisindeki o potansiyelleri gün yüzüne çıkarması, adeta toprağın işlenmesi durumudur. Kariyer yaparken büyükleri de örnek almanın gerekli olduğuna inanıyorum. Sizler ailenizin, bu ülkenin, bu devletin bu milletin insanlığın geleceğinde çok büyük başarılar ortaya koyacak bireyler olarak gelişmekte, büyümekte ve yetişmektesiniz. Her birinizin içerisinde bir dünya var. Bu dünyayı açığa çıkarabilmek için her şeyden önce hedefe odaklanmak gerekir” dedi.

“Hayal kurun, hayallerinizden ve hedeflerinizden hiç vazgeçmeyin”

Çocukluk, gençlik ve öğrencilik yılları ile Ziraat Odası ve Belediye Başkanlığı sürecini anlatan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Çocukluğum ve gençliğim Fatsa'da geçti. O nedenle ilçenin tüm detaylarını biliyorum. Eksikleri de biliyorum, güzelliklerini de biliyorum. Fatsa gelişmeye ve yeniliklere çok açık. Kendi kendine yeten, üreten bir Fatsa hayal ediyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Yeter ki, çok çalışalım ve hayal etmeyi hiç bırakmayalım. Hayallerinizden ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin” diye konuştu.

Söyleşi, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın öğrencilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt vermesiyle son buldu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kariyer Günü" etkinliği programı sonunda öğrencilerin isteğini kırmayarak Liseler arası Voleybol Turnuvası'nı da izledi.