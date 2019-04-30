Başkan Kibar'dan “Ramazan Sarayı"na davet

Fatsa Belediyesi, 2019 yılı Ramazan Etkinlikleri kapsamında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda yapılacak olan etkinliklerle, Fatsalılara unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatmak için çalışmalara başladı.

Her akşam Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı Büyük Salon'da halka açık iftar yemeği verecek olan belediye, düzenleyeceği etkinliklerle de Ramazan ayı boyunca Fatsalılara kültürel bir ziyafet sunacak. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "11 ayın sultanı olan Ramazan ayında, ibadetle birlikte Müslümanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın da en yüksek seviyeye çıktığının altını çizerek, yeni nesillere geçmiş ramazanların tadını yaşatacak bir Ramazan programı da hazırladıklarının bilgisini verdi.

Başkan Kibar, “Kültür Sarayı'nın önüne kurulacak olan Geleneksel Ramazan Evleri 1 ay boyunca tüm halkımızın ziyaretine açık olacak. Her gün iftarla birlikte bu toprakların kültüründe yeşerip büyüyen geleneksel sanatlarımızdan örneklerin yer aldığı; meddah, ortaoyunu, Hacivat Karagöz, Aşuk ile Maşuk, kum sanatı gösterileri Fatsalıların beğenisine sunulacak. Ayrıca ilahiler, söyleşiler, çocuk ve yetişkin tiyatroları, konserler ile birlikte uluslararası alanda isim yapmış hafızların Kur'an-ı Kerim okumalarıyla Fatsalılara eski günlerdeki Ramazanların tadını yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm halkımızı kuracak olduğumuz bu Ramazan Sarayı'na davet ediyoruz" dedi.