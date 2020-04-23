İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan köy çocuklarını sevindirdi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilere Kabadüz Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve çikolata verildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilere Kabadüz Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve çikolata verildi.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan öğrencilere 23 Nisan sürprizi yaptı.


Zabıta tarafından öğrencilere verilen Türk bayrağı, çikolata ve balonla öğrencilerin mutluluğu ikiye katlandı.


Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı, Belediye Başkanı Yener Kaya'ya teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.