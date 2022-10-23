Başkan Tandoğan: “İlçe genelinde çalışmalarımız sürüyor”

Ordu'nun ‘sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi iş birliğinde dereler, refüjler, sokak ve caddeler ile yeşil alanlarda sonbahar temizliği başlatıldı.

Temizlik çerçevesinde yeşil alanlarda yabani ot temizliği yapan ekipler, kış mevsimi öncesi kent genelindeki genel bakım çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlçemiz genelinde sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde sonbahar mevsimi için de çalışma başlattık. Çalışmalar ile ilçemizdeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği, kalırdım kenarlarındaki alanların temizliği ve çevre temizliğimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Perşembemiz için yoğun bir şekilde çalışıyor, Ordu Büyükşehir Belediyemiz de destek veriyor” dedi.

Belediye Başkanı Tandoğan ayrıca, ilçenin kırsal mahallelerinde farklı noktalarda da ekiplerin çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.