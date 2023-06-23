Başkan Tandoğan: “Mağduriyeti ortadan kaldırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir”

Ordu'nun Perşembe ilçesinde etkili olan sağanak sonucu 2 mahallede heyelanlar meydana geldi. Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, “Mağduriyeti ortadan kaldırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.” dedi.

İl genelinde 3 gündür etkili olan sağanak sonrası Perşembe ilçesinin Selimiye ve Çamarası Mahallesi'nde derelerde taşkın meydana geldi. Sağanakta 2 mahallenin farklı noktalarında heyelanlar yaşandı. İhbar üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı, yola sürüklenerek ulaşımın aksamına neden olan ağaç ve toprak yığınları iş makineleri ile kaldırdı.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlçemizde ve bölgemizde yaşanan yoğun yağış sonucunda bölgemizde yağışın etkilediği ve kapalı olan mahalle yollarımızda dün gece saatlerinden itibaren mağduriyeti ortadan kaldırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yaşanan mağduriyet durumundan ötürü tüm hemşerilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.