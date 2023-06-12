Başkan Tavlı: “Asarkaya Karadeniz'in parlayan yıldızı oldu”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Karadeniz Bölgesi'nde denize en yakın mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanı'nın bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım sorunu çözülen, Ünye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla yenilenen Asarkaya Kent Ormanı hafta sonları en çok tercih edilen mesire alanı haline geldi. Çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte hem piknik yaptı, hem de doyasıya eğlendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla piknik alanları, sosyal donatılar, yürüyüş yolları, manyetik kumdan futbol ve voleybol sahaları, semaver hane ve mangal temin alanı olmak üzere baştan aşağı yenilenerek bölgeye yakışır bir tesis haline gelen Asarkaya Kent Ormanı, çok sayıda misafirini ağırladı. Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler Asarkaya Kent Ormanı'na akın etti.

Ünye Belediyesi tarafından geçen yıl yapılarak hizmete sunulan Asarkaya Panorama Kafe ve Restoran ise Ünye ve deniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. 180 derecelik Ünye manzarasını seyretmek isteyenler Asarkaya Panorama Kafe ve Restoran'a geldi. Açık ve kapalı mekanlar yoğun talepleri karşılarken, doğanın keyfini çıkaran vatandaşlar manzara fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Yılın 365 günü hizmet veren tesis yaz sezonunu da yoğun katılımla açmış oldu.

“Asarkaya Karadeniz'in parlayan yıldızı oldu”

Asarkaya Kent Ormanı'nda restoran ve mesire alanlarının sadece Ünye halkı tarafından değil, bölge halkı tarafından tercih edildiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız çalışmalarla Asarkaya Kent Ormanı'nı baştan aşağı yeniledik. Ulaşımdan mesire alanlarına, sosyal donatılardan yürüyüş yoluna birçok çalışmayı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduğumuz Asarkaya'da ayrıca geçtiğimiz yıl tamamlayarak hizmete sunduğumuz restoran ve kafe de hem ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızdan hem de bölge insanımızdan tam not aldı. Vatandaşlarımızın beğeni ile karşıladığı çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu tesisteki bu yoğun ilgiyi gördükçe ispatlamış olduk. Ünye'miz konum itibariyle Karadeniz'in en güzel ilçesi. Biz de bu güzel ilçeye daha fazla güzellik katmak için ekibimiz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Bu nedenle bundan sonra da çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tesislerimizde vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu vakit geçirmeleri en büyük gayemiz. Bu nedenle hem tesislerimizde misafir olan vatandaşlarımıza hem de bölge halkına keyifli bir yaz dönemi geçirmelerini diliyorum” dedi.