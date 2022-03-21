Başkan Tavlı çalışmaları değerlendirdi

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Kongresine katıldı. Başkan Tavlı ilçede devam eden ve hayata geçirilecek projeleri değerlendirdi.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Konaklaması (METİP) için daha önce kullanılan eski havaalanının yanında ki alanın Üniversite yerleşkesi olarak tahsis edilmesinin ardından yer değişikliği zorunluğu ortaya çıktığını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Daha önce başlattığımız çalışmalar doğrultusunda yeni METİP alanı ile ilgili Bakanlığımıza dosyamızı verdik. Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle mevcut konkasör şantiyemizin bulunduğu bölgenin hemen üst tarafında Orman Genel Müdürlüğüne ait olan kısmın Ünye Belediyesine tahsisi ile ilgili çalışma yürütmüştük. Tahsis işlemlerinin ardından METİP alanının oluşmasında ve o bölgedeki müştemilatın yapılması konusunda Bakanlığımıza gerekli dosyamızı sunduk. Bu konuda onlar da çalışmalarını yürütüyorlar” dedi.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İhalesine çıkılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının Ünye genelinde belediye ile birlikte yürüttüğü projelere de değinen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Gençlik ve Spor Bakanımızın Ordu ilimizi ziyaretinde ilçemizde 6 semt sahası ve 1 yarı olimpik yüzme havuzu yapılması ile ilgili protokol imzalamıştık. Gölevi mahallemizde yapılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili de KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) tarafından verilecek ihale gününü alarak onun da ihalesine çıkacağız” diye konuştu.

Ünye'de geçmişte yaşanan afetlerden dolayı etkilenen vatandaşların 40'a yakın konut ihtiyacının bulunduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde ilgili genel müdür yardımcımızı ziyaret ettik. Bununla ilgili Hazine Bakanlığı'nın Yüceler Mahallesi'nde tahsis ettiği bir yer vardı. Burada maalesef istenilen miktarda bir konut üretilememekteydi. Biz de Ünye Belediyesi'ne ait olan Yunus Emre Mahallemizin içerisinde bulunan arsayı hazineye, hazinede bulunan alanı da Ünye Belediyesi'ne devri ile ilgili bir çalışmayı bakanlığa sunduk” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNIPORT AVM üzerinde planlanan Gençlik Kütüphanesi, Ünye Kalesi ve Ünye Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali gibi çok sayıda konuda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan Bey ile görüşerek Ünye Kalesi, ÜNİPORT AVM'de kütüphane ve Festival ile ilgili istişarede bulunduk. Ünye Kalesi'nde dehliz temizleme çalışmaları tamamlanmış ve dehliz içerisine ray döşeme çalışmalarına geçilmişti. Dehlizlerin bulunduğu noktaya kadar bir yürüyüş platformu yapılması gerekiyor. Bu konuda Kültür Varlıkları Kurulu, değerlendirmesini yaparak hazırladığımız projeyi onayladı. Fakat burada Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir kısım var. Bunun da iznini Kültür Bakanlığımızın alması gerekiyor. Bu konuda yaptığımız görüşme neticesinde alınacak izin ile biz de yürüyüş platformunu oluşturarak en kısa zamanda hemşerilerimizin ve turistlerin Ünye Kalesi'ne ziyaretlerini sağlayacağız. Pandemi nedeniyle yapamadığımız festivalimizle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığımızda görüşme yaparak destek aldık. Bu yıl festivalimizi Temmuz ayında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.