Başkan Tavlı: “Değeri 100 milyon lirayı bulan tesisle hizmet üretiyoruz”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, değeri 100 milyon TL'yi bulan konkasör şantiyesi ve beton santraliyle maliyeti düşürdüklerini ifade ederek, bu zamana kadar 105 kilometre beton yol yaptıklarını söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız Ünye'de ilçe yönetimi ve basın mensuplarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Ünye Belediyesi'nin yaptığı ve hayata geçireceği projeler anlatılırken, katılımcıların soruları da cevaplandı.

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede ulaşım sorununa yönelik hızlı ve etkili bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Tavlı, “Göreve geldiğimizde bizim ne beton santrali için çakıl ocağımız, ne onu işleyecek konkasör şantiyemiz, ne de onu yerleştirecek aracımız vardı. Tesisi kazandırmak ve belediyenin alt yapı yapım işlerindeki gücünü iki katına çıkarmak çok önemli bir işti. Allah'a şükürler olsun araç ve ekipmanlarıyla birlikte bugün öz malı 100 Milyon TL değerinde olan bir tesisi Ünye Belediyemize kazandırdık ve sahada ciddi anlamda işlerimizi kolaylaştırarak yürütüyoruz. Beton yol çalışmalarımızda bu süreçte 105 kilometreyi geçtik. Bu rakam sadece kırsal mahallelerde yaptığımız beton yol çalışmasıdır. Tesisimiz çakıl üretmeye ve yanında santralimiz de beton üretmeye devam ediyor. 3 bin kilometre yol ağına sahip olan ilçemizde beton yol çalışmalarımızın yanı sıra, malzemeli bakım çalışmalarını da yürüterek, hemşerilerimizin hizmete etkili bir şekilde ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

“Ünye'de doğalgaz çalışmalarımız hızla sürüyor”

Şehir merkezinde doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Tavlı, “Doğalgaz kullanımı yüzde 25 seviyesinden son yıllarda yapılan çalışmalarla birkaç mahallemiz haricinde yüzde 95'in üzerine çıkmıştır. Karşıyaka, İpekyolu ve Bayramca Mahallesi'nin de doğalgaza kavuşması için çalışmalar sürmektedir. İpekyolu ve Bayramca Mahallesi'nde başlayan doğalgaz kazı çalışmalarının 2023'te tamamen bitmesiyle birlikte Karşıyaka Mahallemize de doğalgaz verilmeye başlanılacak” diye konuştu.

Başkan Tavlı yol ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra Ünye'de sosyal tesislerde yenileme çalışmalarının vatandaşları memnun ettiğini belirtirken gençlere yönelik sportif yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Tavlı ayrıca konuşmasında, belediye tarafından kiralanan hizmet araçlarının çocukların ve gençlerin hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.

Programda AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan da birer konuşma yaparak, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından program basın mensuplarının sorularının cevaplanması ile devam etti.