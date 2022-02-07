Başkan Tavlı: “Derelerimizde oluşabilecek taşkınların önüne geçilecek”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede bulunan derelerde meydana gelebilecek taşkın risklerine karşı ciddi önlemler alındığını belirterek, “Bu noktada çalışmalar devam edecek” dedi.

Teknik ekip, Ünye'deki derelerde taşkına karşı önlem çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu. İlçenin şehir merkezinden geçen Tabakhane Deresi başta olmak üzere Cevizdere ve Curi Deresi'nde su ve taşkınlara karşı tahkimat ve rüsubat tutucuları çalışmaları öncesinde sahada inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. İncelemelere, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve teknik ekip katıldı.

Derelerle ilgili çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, taşkın önleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda başta Tabakhane Deresi olmak üzere ilçemiz sınırlarından geçen Cevizdere, Cüri ve diğer derelerde olabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi için tahkimat ve rüsubat tutucuların yapımı, derelerin ıslahları ve Adliye Köprüsünün yükseltilmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar öncesinde sahada incelemelerde bulunduk. Kısa sürede başlayacak çalışmalarla, derelerimizde olabilecek taşkınların önüne geçilecek. Bu çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.