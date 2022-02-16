Başkan Tavlı: “İlçemizdeki 85 mahallemizde eşit hizmet anlayışı çalışıyoruz”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, doğru planlama ve yatırımlarla vatandaşlara daha fazla hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek, ilçe merkezi dahil 85 mahallede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ünye Belediyesi ekiplerince ilçe sınırları içerisinde bulunan merkez dahil 85 mahallede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında mahallelerde uzun ömürlü altyapısı tamamlanan alanlarda üstyapı çalışmaları ile uzun yıllardır beklenen yatırımlar hayata geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında 2019 yılı Nisan ayı itibariyle kent genelinde 80 kilometreden fazla beton yol hizmeti tamamlanarak hizmete sunuldu, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ekipler çalışmalar kapsamında kent merkezinde bulunan mahallelerde altyapı ve beton parke yol uygulamaları yürütülüyor. Altyapı, elektrik, su, kanalizasyon, telekomünikasyon işlemleri tamamlanan mahallelerde sonrasında ise üstyapı tamamlanıyor. İlçede3 yıl içerisinde, 50 bin metrekareden fazla beton parke yol uygulaması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Ünye genelinde 3 yılda 80 kilometreden fazla sıcak asfalt uygulaması tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Mahalle grup yollarının yanı sıra merkez mahallelerde nüfusun fazla olduğu ana arterlerde uygulanan sıcak asfalt sonrası kent genelinde modern bir görünüme kavuşulmuş oldu. Yol hizmetleri kapsamında birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüten Ünye Belediyesi, kent genelinde 85 mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda malzemeli yol bakım çalışması da gerçekleştirdi. Bu kapsamda yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde 2 milyon ton fazla malzemeli yol bakım uygulaması hizmete sunuldu.

“Doğru planlama ve yatırımlarla halkımıza daha fazla hizmet götürüyoruz”

Göreve geldiği günden bu yana kamu kaynaklarının doğru ve etkin bir biçimde kullanılması yönünde titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bu noktada milletimizin emanet ettiği bu görevi en doğru şekilde yürütmek adına titizlikle çalışıyoruz. Doğru ve etkin bir şekilde kullandığımız kamu kaynaklarını yine milletimize hizmete yönelik yatırımlarla güçlendiriyoruz. Özellikle yol hizmetlerinin daha verimli bir hale gelebilmesi için geçtiğimiz yıl içerisinde hizmete kazandırdığımız konkasör şantiyemiz ve yine güçlendirerek daha aktif hale getirdiğimiz beton santralimizle yol hizmetleri anlamında ciddi bir ivme kazanmış durumdayız. İlçemiz genelinde bulunan 85 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız doğru yatırım ve hamlelerle yol hizmetlerimizin bundan sonraki süreçte çok daha hızlı bir hale geleceğini belirtmek istiyorum” dedi.