Başkan Tavlı: “Kent merkezinde sosyal yaşam alanlarını arttırıyoruz”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kent merkezinde yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarını arttırmaya yönelik projelerinin planlanarak hayata geçirildiğini belirtti.

Ünye Belediyesi, kent merkezinde yeşil alanları arttırmaya ve vatandaşların sosyal yaşamlarını çeşitlendirmeye yönelik projeler kapsamında Atatürk Mahallesi'ne ‘Yaşam Park' adında yeni bir alan kazandırıyor. Ünye Belediyesi Plan ve Projeler Müdürlüğünce hazırlanan proje, çok sayıda sosyal donatı alanını bünyesinde barındıracak. Park içerisinde kamelyaların da bulunduğu oturma alanları, anfi tiyatro, çocuk oyun alanları, peyzaj süslemeleri ve gezinti alanları gibi donatılar bulunuyor. 3 dönüm bir alan üzerine kurulacak olan yaşam park bu özelliği ile kent merkezinde vatandaşların rahat bir şekilde zaman geçirebileceği bir yaşam merkezi olacak.

Kent merkezinde özellikle vatandaşların soluklanabileceği yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarını arttırmaya yönelik projelerin hızlı bir şekilde planlanarak hayata geçirildiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı bir mahalle olan Atatürk Mahallesi'nde böyle bir alana ihtiyaç duyulduğunu ve bu gereksinimi yerine getirdiklerini belirtti. Yaşam Park'ın konsept olarak son derece modern bir alan olduğunu vurgulayan Başkan Tavlı, bu alandan tüm kentin faydalanacağını da belirtti.