Başkan Tavlı: “Öğrencilerimiz için her fırsatı sunmaya hazırız”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı öğrencilerin karne törenine katıldı. Tavlı, öğrencilerin için her türlü fırsatı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı son ders zili ili bugün sona erdi. Ünye'de eğitim öğretim gören 29 bin 283 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde halk oyunları gösterileri yer alırken dereceye giren öğrencilere başarı ödülleri verildi.

Ünye'de sorunsuz bir eğitim öğretim yılının geride kaldığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bugün ilçemizde 29 bin 283 öğrencimiz karne heyecanı yaşadı. Biz de onları bu önemli günlerinde yalnız bırakmadık. İlçemizde eğitim öğretimin kalitesi her geçen gün yükselirken, öğrencilerimizin il genelinde ve ülke genelindeki başarıları da göğsümüzü kabartıyor. Biz yerel yönetim olarak eğitim camiamızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarıya giden yolunu her daim açarak onlara imkanlarımız ölçüsünde her fırsatı sağlamaya hazırız. Öğrencilerimizin eğitimin yanı sıra katıldıkları sportif faaliyetlerinde de bu desteğimiz devam ediyor. Onların başarılı olması ilçemizin başarı çıtasını yükseltiyor. Bu vesile ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sorunsuz olarak tamamlanmasına katkı sunan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum, yapılacak olan YGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

Protokol üyeleri sonrasında öğrencilere karnelerini takdim etti.