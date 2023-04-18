Başkan Tavlı: "Peyzaj düzenlemelerinde tüm ürünleri kendi bünyemizde yetiştireceğiz"

Ordu'nun Ünye Belediyesi'nin öncülük ettiği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve 5 kurumun paydaş olduğu, istihdama katkı sağlamak adına başlatılan “Genç Fidanlar” projesi tamamlanıyor. Projenin bitmesinin ardından fidancılık ve seracılık alanında eğitim gören kursiyerlere istihdam sağlanması hedeflenerek 2 adet serada Ünye Belediyesi bahçe ve süs bitkileri yetiştiriciliği de gerçekleştirecek.

Ünye Belediyesi öncülüğünde DOKA'nın desteklediği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı'nın paydaş olduğu “Genç Fidanlar” Projesi'ne yaklaşık 5 ay önce start verilmişti. Proje amacıyla gelecekte kendi serasını kurmayı düşünen ya da bu sektörde çalışacak olan 25 kursiyer “Seracılık, Hijyen Sanitasyon, Park Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği, Temel Pazarlama Yöntemi ve Geliştirme” ile finansman kaynaklarına ulaşabilmesi için “Proje Döngüsü ve Girişimcilik” eğitimleri almıştı.

“Önemli bir projeye birlikte imza attık”

Proje hakkında bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ünye Belediyesi “Genç Fidanlar” Projesi çerçevesi içerisinde paydaşlarımızla birlikte DOKA'nın da katkıları ile Ünye'de önemli bir projeye imza attık. Ünye'de gençlerimizin istihdamına yönelik kendilerinin gelişimini sağlamak, onları hayata hazırlamak ve aynı zamanda da ilçemizin çalı, çiçek, fidan ve bitki türünde Park Bahçenin ihtiyacı olan peyzaj düzenlemelerinde tüm ürünleri kendi bünyemizde yetiştireceğiz. Bu süreç içerisinde ihtiyacımız olan bitki türlerinin temin edilmesinin yanı sıra gençlerimizin bu ortam içerisinde yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması da önemlidir” dedi.

Genç Fidanlar projesi ile Ünye Belediyesi istihdam sağlarken üretim de gerçekleştirecek. Kurulan seralarda belediyenin daha önce satın aldığı park bahçe biriminin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek, çalı ve ağaççıkların üretimi de yapılacak.