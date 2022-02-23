Başkan Tavlı: “Problemleri günü kurtarmak için değil, ileriye dönük çözüyoruz”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçedeki problemleri günü kurtarmak için değil, ileri dönük çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Ünye Belediyesi, kırsal mahallelerde menfez ihtiyacını yerinde imalatla hızlı çözüyor. İlçede, 2021 yılında meydana gelen su taşkınlarında yetersiz olduğu tespit edilen menfezlerle ilgili çalışmalara başlandı. Bu kapsamda, Ünye'nin Keş, İnkur, Sarıhalil, Kuşçulu, Pelitliyatak ve Yeşilkent Mahallesi'nde 8 ayrı noktasında yerinde imalatla menfez çalışması yapılacak.

Keş Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Keş Mahallesi'nin Emineli mevkiinde özellikle 2021 yılı içerisinde meydana gelen sel afetlerinde sahada büzlerin taşımadığı noktalarda menfez ihtiyacı oluşan noktalardaki sıkıntıları kökünden çözmek ve ileriye dönük problem oluşturmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerinde imalatla menfez çalışmalarımız Keş Mahallesi'nden başlayarak İnkur, Sarıhalil, Pelitliyatak ve Yeşilkent Mahallesi'nde olmak üzere 8 noktada devam edecek. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin sıkıntılarını gidermek suretiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.