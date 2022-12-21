Başkan Tavlı: “Tamamladığımız çalışmalar, farklı sorunların çözüme kavuşmasının önünü açıyor”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçe genelinde yapımını tamamladıkları çalışmaların, vatandaşlar tarafından talep edilen farklı sorunların çözüme kavuşturulmasında etkili olduğunu söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ile birlikte sürdürdüğü mahalle buluşmalarına Fatih Mahallesi ile devam etti. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Ali Gökkan ve daire müdürlerinin katılım sağladığı mahalle buluşmasında vatandaşlar ile bir araya gelinerek, sorunlar tespit edildi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, mahalle buluşmalarına önem verdiklerini belirterek, “Burada kurumlarımızın müdürleri kendi görev alanlarıyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra siz mahalle sakinlerimiz olarak ihtiyaç ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla düzenlediğimiz buluşmaları bu nedenle önemsiyoruz” dedi.

Ünye'nin 85 mahallesini hizmetle buluşturmak için sürekli olarak ekiplerin sahada olduklarını ve çalışma yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “2019 yerel seçimlerde sahalarda gezdiğimizde 85 mahallemizin 60'ında elektrik problemleri konuşuluyordu. Bugün geldiğimiz noktada 85 mahallemizin yüzde 80'inde elektrik problemleri çözüldü. Trafolar eklendi ve iletim hatları yenilenerek bu sorunlar çözüldü. İnsanların bir sorununun giderildiğinde diğer sorunuyla ilgili talepte bulunması kadar doğal bir durum yok. Ancak bugün, Allah'a şükürler olsun gayet iyi bir noktadayız. Sorunlarımız var ancak bunu çözmek için irademiz ve gayretimiz de var. Tamamladığımız çalışmalar talep edilen bir sorunun da yapılmasının önünü açıyor. Bu nedenle mahallelerimizde eksiklerimizi gidererek yeni hizmetlerin yapılması için çalışıyoruz. Yüz ölçümü olarak en büyük mahallelerimizden olan Fatih Mahallesi'nde beton yol konusunda ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarla yollarımız uzun ömürlü olarak yıllarca hemşerilerimize hizmet verecek. Beldeden dönüşen mahallelerimize meydan projelerimiz devam ediyor. Tekkiraz'ın ardından Pelitliyatak Mahallemizdeki meydan çalışmalarımızı tamamlayıp Fatih Mahallemizdeki projemize başlayacağız. Allah'ın izni ile 2023 yılında Fatih, yeni meydanına kavuşacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Işık, Başkan Tavlı ve beraberindekiler Çınarcık Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazileri Salim Yılmaz ve Nizamettin Durmaz da ziyaret edildi.