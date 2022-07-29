Başkan Tavlı: “Tekkiraz Mahallemize yakışır bir meydanı hemşerilerimize kazandıracağız”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Tekkiraz Mahallesi'nde yapımına başlanan meydan projesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Ünye Belediyesi tarafından Tekkiraz Mahallesi'nde meydan yenileme çalışması başlatıldı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Tekkiraz Mahallesi'nde yapımına başlanılan meydan çalışmaları hakkında da ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Baştan sonra yenilenecek olan meydanda başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Tavlı, “Tekkiraz eski belediye hizmet binasının önünde yer alan ve zamanla tahrip olan meydanın yenilenmesi gerekiyordu. Hem meydan kısmının hem de yol bağlantı kısımlarının baştan aşağı yenilenerek buraya çevresel anlamda bir güzellik katmak, Tekkiraz Mahallemizin de kendine yakışır bir meydana kavuşmasını sağlamak için faaliyetlerimize başladık. İnşallah çok kısa zamanda da hızlı bir şekilde burayı tamamlayarak Tekkiraz Mahallemize yakışır bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Şimdiden hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tekkiraz Mahallesi Atatürk Sokak'ta başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını da değerlendiren Başkan Tavlı “Tekkiraz Mahallesi Atatürk Sokak'ta asfalt çalışmalarına başladık. Akabinde alt bölgede yaptığımız asfalt çalışmalarıyla bu bölgedeki hemşerilerimizin yol noktasındaki sıkıntılarını da gidermeye çalıştığımızı ve konforlu yola kavuşmalarındaki gayretimize devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.