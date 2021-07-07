Başkan Tavlı: “Ünye konkasör şantiyesi 16 Temmuz'da açılıyor”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, kentin yol ve altyapı noktasında ihtiyaçlarını karşılayacak olan konkasör şantiyesi ve beton santralinin açılışının 16 Temmuz tarihinde günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Ünye Belediyesi Temmuz ayı olağan belediye meclis toplantısı belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, oturum öncesi meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Tavlı, Ünye'nin yol yapım ve altyapı hizmetleri anlamında en az 15 yıllık ihtiyacını karşılayacak olan konkasör şantiyesinin kurulması ve beton santralinin taşınmasıyla ilgili uzun bir süredir sürdürülen çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Tesisin, 16 Temmuz tarihinde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, milletvekilleri, devlet büyükleri, siyasi parti başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve ilgililerin katılımıyla açılacağını kaydeden Tavlı, “Birlikte yönettiğimiz bu güzide şehri ileriye taşıyacak olan hizmetleri yine halkımızla birlikte açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı gün, altyapı ve müteşebbisler tarafından fabrika yapımları devam eden Ünye Organize Sanayi Bölgesi alanında da incelemeler yapılacağını kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Üniversitesi'ne kazandırılan Ünye Eski Havaalanının bulunduğu alanda Ünye Yerleşkesinin geleceği olan fakülte binasının temel atma töreninin gerçekleştirileceğini de söyledi. Başkan Tavlı, ilçenin uzun yıllardır hayalini kurduğu hizmetlerin hayata geçiriliyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ünye'nin kent merkezinden geçen ve ıslah çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanan Tabakhane Deresi için, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu yıl 10 milyon lira ödenek aktarıldığını belirten Başkan Tavlı, bu çerçevede Gençlik Merkezi'ne batı yakasından gençlerin ve çocuklarını geçişini kolaylaştırmak için çelik asma köprü inşa edileceğini söyledi. Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden devam edeceğini ifade eden Başkan Tavlı, müteahhit firmanın inşaat çalışmaları için gerekli olan ekipmanı ilçeye getirmeye başladığını, sürecin sorunsuz ilerlediğini ve çalışmalara kısa süre sonra başlanacağını belirtti.

Belediye kiracısı esnaflardan 6 aylık kira alınmayacak

Ünye Belediye Meclisi'nde belediye kiracısı olan esnaflarla ilgili bir karar da alındı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Pandemi süreci içerisinde genelge ile kapatılmamış, ancak paket servis yapabilir durumda olup ta müracaatları ile kapalı olacağını belirten işletmelerin 01 Ocak 2021 ile 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında ki kira bedellerinin alınmaması ile ilgili talepleri oldu. Bizlerde bunu uygun görerek meclisimizin kararına sunuyoruz” dedi.

İşyeri sahiplerinin talebi, belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.