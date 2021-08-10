Başkan Tavlı: “Zamanında alınan tedbirler ile afetin eşiğinden döndük”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede dün akşam meydana gelen, tüm gün ve özellikle gece devam eden yağmurla birlikte metrekareye 110 kg'dan fazla yağış düştüğünü, zamanında alınan tedbirler ile afetin eşiğinden döndüklerini söyledi.

Kesintisiz ve şiddetli devam eden yağış öncesi Ünye Belediyesi'nin tüm birimleri olası olumsuz durumlara karşı hazır beklerken, yağışla birlikte ilgili tüm birimler sahada mücadele etti. Aşırı yağışların kentte yaşattığı olumsuzluklara karşı yürütülen mücadeleyi, sabahın ilk ışıklarına kadar Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da koordine etti. Kent merkezi dahil olmak üzere üst kesimlerde de yağışların fazla olması ile birlikte özellikle kent merkezinden denize dökülen Tabakhane Deresi'nde iş makineleri olası bir taşkına karşı hazır bekletilirken, yine Ünye sınırları içerisinde denize dökülen Cevizdere ve Cüri dereleri de sık sık kontrol edildi.

“Tüm gece teyakkuzda olduk ve zamanında müdahaleler gerçekleştirdik”

Ünye'de meydana gelen aşırı yağış öncesi bir kriz masası oluşturduklarını ve günler öncesinden tedbir alarak planlama yaptıklarını kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yapılan uyarılara ve hazırlıklara rağmen beklenenin çok çok üzerinde bir yağış oldu. Metrekareye 110 kilogramdan fazla yağış düştüğünü gördük. Ancak böylesi bir yağışa rağmen zamanında aldığımız tedbirler sayesinde kent genelinden çok kısmı noktalarda meydana gelen lokal baskınlarla bir afetin eşiğinden dönmüş olduk. Gece boyunca sürdürdüğümüz mücadele çalışmalarının ardından, gündüz ise zarar tespit ve bu zararların telafisi yönünde çalışmalarımız devam etti. Ben tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu