Başkan Tekintaş: “Yol sorunlarını çözerek ilimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Toplam uzunluğu 15 kilometre olan yolun 11 buçuk kilometresinde çalışmaların tamamlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yol sorunlarını çözerek Ordu'yu geleceğe hazırladıklarını söyledi. Ordu'da, yerel yönetimlerin en önemli işlerinden birinin yol yapmak olduğunu söyleyen Başkan Tekintaş, “Bulunduğumuz coğrafyada en önemli işimiz yoldur. Altınordu şehir merkezinden başlayarak Karacaömer-Yemişli-Çavuslar-Kökenli-Teyneli-Akkese-Kayadibi-Kısacık-Günören ve Örencik Mahallelerine rahat ve konforlu ulaşım sağlayan bu güzergah altyapısı ve sıcak asfaltıyla örnek bir yola kavuşmuş olacak. Toplam uzunluğu 15 kilometre olan yolun 11 buçuk kilometresi tamamlanırken, Kayadibi-Akkese bağlantısındaki 4 buçuk kilometre olan kısmında başladığımız sıcak asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Doğduğumuz topraklarda milletimize hizmet etmek nasip oldu”

“Doğduğumuz ve doyduğumuz yerde milletimize hizmet etmek nasip oldu” diyen Başkan Tekintaş, vatandaşların kendilerine verdiği destek ve sevgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Burada bu hizmetin sürdürülmesinde tüm milletvekillerimizin emeği var. Öncelikle asfalt ve asfaltın temini noktasında sağlamış olduğu özel katkısı nedeniyle Milletvekilimiz Şenel Yediyıldız başta olmak üzere Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı'ya teşekkür ediyorum. Amacımız aldığımız imkanları en hızlı şekilde hizmete dönüştürüp sizlerin beklediği sonuca ulaştırabilmektir” ifadelerini kullandı.

“Asfalt sorunlarını çözerek geleceğimizi inşa edeceğiz”

Yatırımlarla Ordu'yu geleceğe hazırladıklarını ifade eden Başkan Tekintaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Büyükşehir olarak asfalt sorunlarını çözerek geleceğimizi inşa edeceğiz. Hizmete hazırladığımız güzergahları vatandaşlarımızın yaz-kış rahat edilecekleri bir standartta kavuşturacağız. Milletimizle birlikte hizmet ettiğimiz muhtarlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, tüm kardeşlerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

Yolun medeniyet olduğunu söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ise, “Üzerinde bulunduğumuz yol medeniyetin ve modern çalışmanın örneklerinden birisi. Yol ağı çok uzun olduğu için bu yolun yapımında bir gecikme yaşandı. Bu gecikmeyi gidererek bismillah deyip başlangıcı yapıyoruz. Yatırımımız Ordumuz ve köy halkımız için hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.