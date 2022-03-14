Başkan Tören: “Altınordu'da açılmadık yol bırakmamak adına çalışıyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kar yağışı sonrası ilçe genelinde 330 personel ve 42 iş makinesi ile çalışmalar sürdürülüyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, ulaşımda aksaklık olmaması adına ekiplerin sahada olduklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası başlattığı çalışmalara devam ediyor. Karla mücadele ekiplerinin yağışın ardından kentin ana arterlerinde 2 gün boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde yaşanması muhtemel her türlü olumsuzluğun önüne geçildi. Birimleriyle koordineli olarak sahada çalışmalarını sürdüren belediye, şehir merkezine ulaşan yollardan başlayarak sorumluluk alanında olan tüm ana arter ve caddelerde, kırsal mahallelerden şehir merkezine ulaşımı sağlayan yollarda ve ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği işletmelerin, esnafın bulunduğu bölgelerde de çalışmalarını sürdürdü. Altınordu Belediyesi, çift vardiyalı olarak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 330 personel ve 42 iş makinası ile ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı önlem alarak, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, ekiplerin mesai mefhumu sürekli olarak çalışmaları sürdüğünü kaydetti. Vatandaşlara daha rahat ulaşım sağlanması adına ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Başkan Tören, “Hemşehrilerimizin tüm ekiplerimizle sahada olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. 92 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun. Biz ekip olarak çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yaptık. Mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde de çalışarak açılmadık yol bırakmıyoruz” dedi.

Karla mücadele çalışmaları yapılırken sokak hayvanlarının da unutulmadığını belirten Tören, yoğun kar yağışı ve aşırı soğukların olumsuz etkilediği can dostlar için de besleme çalışmalarının yanında sokak hayvanlarının zorlu kış koşullarında aşırı soğuklardan korunabilmeleri amacıyla çeşitli noktalara kulübeler bırakıldığını da sözlerine ekledi.