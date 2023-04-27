Başkan Tören: “Altyapısını tamamladığımız sokaklarda üstyapı çalışmaları başlatıyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde altyapısı tamamlanan sokaklarda üstyapı çalışmalarının başladığını söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahalleler ile şehir merkezindeki çalışmalar sürüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Karşıyaka Mahallesi'nin 3 sokağını sağlıklı altyapıya, ardından da sıcak asfalta kavuşturdu.

Altınordu'nun her noktasını rahat ve konforlu bir ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Şehir merkezimizde önce alt yapıyı tamamlıyor, ardından üst yapı çalışmalarına geçiyoruz. Bu bütüncül yaklaşımla hizmetlerimizin kalıcı ve faydalı olmasını sağlıyoruz. Kış mevsiminin bitimi ile hızlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmalarımıza kaldığımız yerden başladık. Altyapı ve ulaşım yatırımlarımız, çalışma takvimimiz çerçevesinde artan bir ivme ile devam edecek. Önceliğimiz Altınordu, gayemiz hemşerilerimizin rızası ve memnuniyeti. Tamamlanan çalışmalarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Şehrimizi her geçen gün daha da güzelleştirmeye ve modern, yaşanabilir hale getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yapılan çalışma ve hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden Karşıyaka Muhtarı Nuri Aşçı ve mahalle sakinleri teşekkürlerini ilettiler.