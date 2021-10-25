Başkan Tören: “Çalışmalarımız ile kentin çehresini değiştiriyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte yürütülen üstyapı çalışmaları ile sokak ve caddeler estetik görünüme kavuşturuluyor.

Altınordu Belediyesi, şehrin alt yapısında yıllardır biriken sorunları çözme noktasında çalışmalarını sürdürürken, tamamlanan noktalarda başlattığı üstyapı çalışmaları ile sokak ve caddeleri estetik bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Zaferimilli Mahallesi'nin tarihi sokaklarında çalışmalarını tamamlayan belediye, Şahincili Mahallesi'nde de altyapı çalışmalarının ardından, üstyapı çalışmalarında görselliği ön plana çıkan begonit taşı ile sokakları renklendiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Şahincili Mahallesi'nde farklı çalışmaları aynı anda yürüttüklerini söyledi. Başkan Tören, “Ekiplerimiz tarafından asfalt, kaldırım, yağmur suyu hattı ile adeta yeniden inşa ettiğimiz mahalleye estetik görselliği ile öne çıkan begonit taşı döşeyerek güzel bir görüntüye kavuşturduk. Daha önce Zaferimilli Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve herkes tarafından çok beğenilen bu uygulamayı şimdi de burada uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altınordu ilçemizin sakinlerine her alanda değer katan, hayatlarına dokunan çalışmalarımız aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.