Başkan Tören : “İlçemizde sokakları modern görünüme kavuşturuyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürüttükleri alt ve üstyapı çalışmaları ile ilçeyi modern ve estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı ile Altınordu Belediyesi'nin tarihi mahallelerde başlattığı şehir kimliği ve estetiği öncelikli çalışmalar devam ediyor. Zaferimilli Mahallesi'nde başlayan, Şahincili, Kirazlimanı, Aziziye, Saray ve Şarkiye Mahallesi'nde devam eden sokak yenileme çalışmaları, Selimiye ve Düz Mahalle'ye de yeni bir kimlik ve çehre kazandırıyor.

Selimiye Mahallesi'nin tarihi Hamam Deresi ve 225. sokaklarında altyapı yenilenirken, tamamlanan altyapı çalışmalarından sonra başlayan dekoratif doğal begonit taş uygulaması ile hem sokaklar, hem de kaldırımlar estetik görünüme kavuşuyor. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ile şehrin sosyal yaşamının ve ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan Düz Mahalle Osmanpaşa Caddesi ve Yıldırım Caddesi ile Yenigün sokağın bir kısmı da mineral yüzeyli dekoratif doğal begonit taş uygulamasıyla yenilenirken, her iki mahallede de çalışmalarda sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye görevlendirilen ve bölgede çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız, depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız ve şehrimizde planladığımız çalışmalarım ile projelerimizden taviz vermeden şehrimize ve insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimizin tarihi sokakları başta olmak üzere, mahallerimizde tarihi dokuya, siluete uygun modern ve aynı zamanda şehir kimliği ve estetiği ilkelerini de önceleyen bu çalışmalarımız marka şehir iddiamıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Şehrimizde başlattığımız modern değişim ve dönüşümü sürdürecek, aynı zamanda insanımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam konforunu artıracak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.