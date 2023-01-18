Başkan Tören: “Şehrimizin çehresini değiştiriyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kırsal ve şehir merkezindeki mahallelerde eksikleri tamamlayarak, estetik bir görünüm kazandırdıklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarihi mahallelerde de yaptığı çalışmalar ile caddeleri estetik bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler son olarak Şarkiye Mahallesi'nin 7 sokak ve caddesinde altyapı çalışmalarını tamamlayarak, mineral yüzeyli dekoratif doğal taşlarla sokakları yeniledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde programlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Hem kentin ihtiyaçlarını, hem de yılların beklentilerini karşılamak için planlı programlı bir çalışma yürütüyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini tamamlıyor, şehrimizin ticari hayatına ve sosyal yaşamına yeni prestij caddeler kazandırıyoruz. Kadim mahallerimizi gelenekle geleceği birleştirerek yeniliyor ve modern yüzüyle yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Şehrimizin ticari hayatının ve sosyal yaşamın sıfır noktası diyebileceğimiz Şarkiye Mahallesi'nde beklenen ve özlenen bir çalışma idi. Ortaya çıkan sonuç hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sorunları çözmeye yılların beklentilerini karşılamaya ve şehrimizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Tamamlanan çalışmalarımız şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Mahalle esnafı ve vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.