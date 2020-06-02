Başkan Tören: “Sorunları zaman imkan, planlama ve ortak akılla çözeceğiz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çat kapı mahalle ziyaretleriyle Altınordu'lularla bir arada olmaya, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, çözüm üretmeye devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, ‘Bütün Şehir Eşit Hizmet Anlayışı' ve ‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' parolası ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören çalışmalarını sahadan yürüterek inceleme fırsatı buluyor. Başkan Tören, pandemi sürecinin ardından geçilen yeni normal dönemde sahadaki çalışmaları yerinde görmek, değerlendirmek ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

“Sorunları zaman imkan, planlama ve ortak akılla çözeceğiz”

Korona virüs salgını dolayısıyla birçok vatandaşın evlerinde veya mahallelerinde olduğu bu dönemde Başkan Tören, çat kapı yaptığı mahalle ziyaretleri ile hem yapılan çalışmaları yerinde görerek ihtiyaçları tespit ediyor hem de hemşehrilerinin gönlünü kazanıyor. “Sorunları zaman imkan planlama ve ortak akılla çözeceğiz” diyen Başkan Tören, “Bizim insanımız vefakar, cefakar, kadirşinas insanlardır. Onların emrinde ve hizmetinde olmak bizim için görevden öte bir borçtur” ifadelerine yer vererek, sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor.

Kent merkezi ve dış mahalle ayrımı yapmadan ziyaretlerine devam eden Başkan Tören, çoğu zaman çocuklarla ve vatandaşlarla girdiği diyaloglarda gösterdiği samimiyetle gönülleri de kazanıyor.