Başkan Tören: “Tarihi mahallelerimizi yenilemeye devam ediyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede devam eden çalışmalar çerçevesinde tarihi mahallelerde de alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak, yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezi ve kırsal noktalarda başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler, altyapı çalışmalarını tamamladıkları noktalarda beton yol, kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarını hayata geçiriyor.

Ekipler Zaferimilli Mahallesi'nde başlayan, Şahincili, Kirazlimanı, Aziziye, Saray ve Şarkiye Mahallesi ile devam eden çalışmalar çerçevesinde don olarak Düz Mahalle'de de çalışmalarını tamamladı. Mahallelerde altyapı çalışmalarının ardından mineral yüzeyli dekoratif doğal begonit taş uygulaması yapılırken, aydınlatma sistemleri de tamamlandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Tarihi mahallerimizi gelenekle geleceği birleştirerek yeniliyor ve modern yüzüyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şarkiye Mahallesi'ndeki çalışmalarımızın devamı niteliğinde olan Düz Mahalle ve Selimiye Mahallesi'nde tamamlanan sokak yenileme çalışmalarımızda şehrimize yakışır bir sonuç ortaya çıkmıştır. Sorunları çözmeye, hizmet beklentilerini karşılamaya ve şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalar şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşlar ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.