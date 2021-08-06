Başkan Tören: “Tüm bölgede seferberlik halinde çalışıyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 72 mahalle için başlatılan beton yol çalışmalarının sürdüğünü, bölgelerdeki yoğun çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Altınordu Belediyesi'nin kentte başlattığı altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezinde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlarla uzun yılların altyapı ve ulaşım sorunlarını çözen Altınordu Belediyesi, 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre uzunluğundaki beton yol seferberliği ile de kırsal mahalleleri standardı yüksek güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşturuyor. Bu kapsamda 14 mahallede beton yol çalışmalarını bitirip vatandaşların hizmetine sunan Altınordu Belediyesi, Dikence Mahallesi merkez 1 ve merkez 2 sokaklarda tamamladığı beton yol çalışmasıyla mahalle sakinlerine güvenli bir ulaşım imkanı sundu.

Hem şehir merkezinde, hem de kırsal mahallelerde 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma yürüttüklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Tamamen kendi öz kaynaklarımızla şehrimizi daha da yaşanabilir hale getirmek adına her bölgede seferberlik halinde çalışıyoruz. Şehir merkezinde yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlarla yıllardır her yağışta çileye dönüşen altyapıyı kademe kademe sorun olmaktan çıkarıyoruz. Yine merkezde başlattığımız asfalt seferberliği ile on yıllardır ham yollardan ulaşım sağlanan toplu yaşam ve toplu yapılaşma alanlarını da asfalt konforuna kavuşturuyoruz. Diğer yandan da kırsal mahallelerimizi konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmetiyle buluşturabilmek için bir ulaşım seferberliği yürütüyoruz. 72 mahallede 50 kilometrelik beton yol programımızda Dikence Mahallesi'ndeki çalışmalarımızı da tamamladık çok şükür. Kaynaklarımızı hak adalet ölçüsünde dağıtarak şehrimizi alt yapı ve üst yapıda belli standartlara ulaştırmak için bir mücadele veriyoruz. Yaşanabilir bir şehir hedefiyle kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi şehrimizin her köşesine ve her bir insanımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Dikence Mahallesi Muhtarı Hüseyin Toksoy ve mahalleliler ise yapımı tamamlanan yola ihtiyaçları olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Aşkın Tören ve emeği geçenlere teşekkür etti.