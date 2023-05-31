Başkan Tören: “Ulaşım ağında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçenin şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde ulaşım anlamında önemli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından vatandaşlara konfor kazandıran sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Hem merkezde, hem de kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nin 9 sokağında başlattığı çalışmaları tamamladı. Ekipler mahallede toplamda bin 500 metre yağmur suyu altyapısını hayata geçirirken, altyapı çalışmalarının ardından Ordu Üniversitesi'ne hem de Ordu-Giresun karayoluna bağlayan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluşturularak hizmetine sunuldu.

Altınordu Belediyesi'nin altyapı ve yol çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Yaşanabilir modern şehir yolunda yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallemizde yapılaşmanın tamamlandığı sokaklarda hem altyapı, hem de sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezinde yılların akut sorunlarına çözüm üretirken kırsal mahallelerimizin ulaşım ağında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmaya, yatırım yapmaya, eser ve hizmet üretmeye, şehrimizi geliştirmeye güzelleştirmeye ve hemşehrilerimizin konforunu arttırmaya devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşlar ise yapılan hizmetler için teşekkürlerini ilettiler.