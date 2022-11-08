Başkan Tören: “Ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde asfalt ve beton yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahalle için başlatılan beton yol çalışmaları tamamlandı. Ekipler, hava koşullarının uygun olduğu alanlarda ise sıcak asfalt çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Kökenli, Teyneli, Akkese, Günören ve Kayadibi Mahallesi'ne hizmet verecek olan, grup yolu niteliğindeki bin 600 metrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşların yıllardır bekledikleri yol sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalıştıklarını söyledi. Başkan Tören, “Sıcak asfalt ile buluşturduğumuz yol 5 mahallemize hizmet verecek önemli bir alternatif güzergah olarak vatandaşlarımız için hem seyahat süresini kısaltacak, hem de ekonomik bir ulaşım imkanı sunacak. Aynı zamanda bin 600 metrelik sıcak asfalt çalışmamız ile bu mahallelerimizin D855 karayoluna bağlantı yolu da konforlu bir yapıya kavuştu. Mahallemize ve bölge sakinlerimize hayırlı olsun. Merkezde ve kırsalda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Kökenli Mahalle Muhtarı Onur Çakmak ve mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.