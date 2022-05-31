Başkan Tören: “Üreten ve kendine yeten bir şehir için projelerimizi hayata geçiriyoruz”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, üreten ve kendine yeten bir şehir için istihdam projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Muhtarlara, belediyenin hizmet yatırım ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Tören, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir için olmazsa olmaz şartın altyapı olduğuna dikkat çekti.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, altyapı çalışmalarının önemine değinerek, “Belediyelerin asli işi altyapılar oluşturmaktır. Kurumların varoluş sebepleri şehirleşmenin en önemli alanlarından bir tanesi olan alt yapıyı güçlendirmektir. Alt yapı yoksa yatırım olmaz, turizm olmaz, altyapı yoksa ticaret olmaz, tarım olmaz, alt yapı yoksa teknoloji yatırımları gelmez. Bunun için de biz, her alanda gerekli olan altyapı yatırımlarını tamamlayarak sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik vizyonuyla şehrimizin inşası ve insanımızın refahı için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

Üretimiyle kendine yeten, kalkınan, kalkınırken sosyal refahı da toplumsal tabana yayan bir yerel kalkınma modeliyle, iş ve istihdam sahaları oluşturmak adına çalıştıklarını kaydeden Başkan Tören, “Bizim amacımız bu şehrin çocukları doğdukları şehirde doysunlar, toprağına ailelerine geleneklerine ve bu şehre sahip çıksınlar arzusundayız. Altınordu Tekstil Park projemiz ile ilgili süreç devam ediyor. Hayata geçirmemiz ve 15 ay içerisinde tam kapasiteyle hizmete almamız durumunda, yaklaşık iki bin insanımızın başta kadınlarımız ve gençlerimizin kendilerine memleketlerinde bir iş imkanı fırsatı sunacağımız çok önemsediğim bir projedir. İki bin kişilik bir istihdam dolaylı en az beş bin kişilik bir sinerji oluşturacaktır. Tüm sektörler bunu fazlasıyla hissedecektir. Bu ve bunun gibi istihdam altyapılarını oluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen sosyal destek paketleri hakkında da konuşan Başkan Tören, ekiplerin bu çerçevede çalışmalar yürüttüğünü ifade eti. Çalışmalarda, mahalle muhtarlarının da önemine değinen Tören, onların istek ve taleplerini de dinledi.