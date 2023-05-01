Başkan Türkcan: “14 Mayıs'a kadar yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam”

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 14 Mayıs seçimleri öncesi çalışmalara destek verdiklerini belirterek, ilçenin tüm noktalarında vatandaşlar ile buluşacaklarını söyledi.

14 Mayıs seçimleri öncesi çalışmalar devam ederken, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkca, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı İsa Gül ve AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir ile birlikte çalışmalara devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında vatandaşlar ile bir araya geldiklerini belirterek, vatandaşlar ile gönül köprüleri kurmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İsa Türkcan, “Son olarak Ulubey Güvenyurt Mahallemizde vatandaşlarımız ile buluştuk. Ulubey'i karış karış, adım adım geziyoruz. Çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmamak üzere gece gündüz demeden dostlarımızla gönül köprüleri kurmaya, Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam ediyoruz. 14 Mayıs'a kadar yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam inşallah” dedi.