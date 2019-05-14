Başkan yetenekleri keşfediyor

Mehmet Hilmi Güler, çalışanlarla birebir yaptığı görüşmelerle beyin takımı oluşturuyor.

İnsan yönetimi noktasında daha faydalı işlere imza atmak için 384 çalışanla tek tek mülakat yapan Başkan Güler, “Amacımız gizli yetenekleri ortaya çıkararak yepyeni bir beyin takımı oluşturmak” dedi.

“Gizli yetenekleri ortaya çıkarıyoruz”

Yönetim anlayışını üç konuyla özetleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çalışmalarımızı hayata geçirirken üç konuya önem veriyoruz. Bunlar para, insan ve kaynak yönetimidir. Para yönetimi deyince tasarrufa ve verimliliğe ağırlık vererek masraflarımızı kıstık. Harcamalarımızı daha kontrollü yaparak faydalı işlere ağırlık vermek istiyoruz. Bunun dışında insan yönetiminde yeni ekibimizi hızla oluşturuyoruz. Tecrübeli, bilgili, sizlerin çok iyi tanıdığı arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık. Yükseköğrenim görmüş 384 çalışanımızla tek tek mülakat yapıyoruz. Amacımız onların gizli yeteneklerini ortaya çıkarmak ve yepyeni bir beyin takımı oluşturmak. Proje yöneticiliği konusunda onlara uzmanların katılımıyla eğitim vereceğiz. Daha verimli olmaları için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız”

Ekonomi odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olacaklarının ve klasik belediyeciliğin dışına çıkacaklarını vurgulayan Başkan Güler, “Kaldırım, asfalt, çöp gibi unsurlar belediyeciliğin asıl görevleridir. Biz bunun ötesinde ekonomiye, turizme, eğitime ve yeni mesleklerin desteklenmesine ağırlık veriyoruz. Bunlar biraz da benim kişisel özelliklerimle desteklediğim konulardır. Bazıları da belediyeciliğin en direk konularıdır. Bundan sonraki belediyecilik faaliyetlerimizde ekonomik konulara çok fazla girdiğimizi göreceksiniz. Dolayısıyla klasik belediyecilikten farklı olarak kalkınma ve ekonomi ağırlıklı konuları geniş bir şekilde ele almış olacağız” diye konuştu.