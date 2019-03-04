Başkandan Almanlara Ordu daveti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Alman turistler Ordu'ya davet etti.

Almanya Hessen Eyaleti Ehringhausen kenti Belediye Başkanı Jürgen Mock, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Almanya programı kapsamında ziyaret ettiği Ehringhausen Belediye Başkanı Jürgen Mock iadeyi ziyarette bulundu.

Misafirini makam odasında ağırlayan Başkan Tekintaş, ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Almanya gezimizde Ehringhausen Belediyesini de ziyaret etmiştik. Bizi ağırlayan Başkan Jürgen Mock'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Biz de Başkan Mock'u ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyor, hem belediyemizi hem de ilimizdeki güzellikleri görmek için yaptığı ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Almanya'daki gördüğümüz sıcak dostluğun burada devamını diliyoruz. Tüm Alman dostlarımızı kentimizi tanımaları için ilimize davet ediyorum” dedi.

Başkan Mock: “Burada çok güzel dostluklar kurdum”

Ordu'da bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Almanya Ehringhausen Belediye Başkanı Jürgen Mock ise “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ordu'da yapmış olduğum 2 günlük ziyaret ile Ordu'nun güzelliklerini gördüm ve şehir hakkında bilgiler aldım. Edindiğim bilgileri bulunmuş olduğum belediye çalışanlarına ve Alman halkına ileteceğim. Burada çok güzel dostluklar kurdum ve bu dostlukları kendi halkımla paylaşacağım” şeklinde konuştu.