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Başkandan engellilere gönül köprüsü

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşlara kapısının her zaman açık olduğunu belirterek, “Aslolan sadece makam kapılarının açık olması değil önemli olan gönül kapılarının açık olmasıdır.

Bu şehirdeki her bir ferdi sığdıracak kadar büyük bir gönlümüz var” dedi.


Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Tören, “Her birimiz birer engelli adayı olduğumuz bilinciyle mazeretsiz hizmet etme azmi içerisinde, engelsiz bir şehir anlayışıyla çalışıyoruz” diye konuştu.


Gerçekleşen ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her bireyin birer engelli adayı olduğu bilinci ile hareket ederek çalışmalarını mazeretsiz sürdürdüklerini belirtti. Makam kapısından öte gönül kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Başkan Tören, “Her birimiz birer engelli adayı olduğumuz bilinciyle mazeretsiz hizmet etme azmi içerisinde, engelsiz bir şehir anlayışıyla çalışıyoruz. Tüm engelli kardeşlerimize koşulsuz, amasız ve fakatsız kapılarımız sonuna kadar açık. Aslolan sadece makam kapılarının açık olması değil önemli olan gönül kapılarının açık olmasıdır. Bu şehirdeki her bir ferdi sığdıracak kadar büyük bir gönlümüz var. Bizim bu şehre ve insanımıza hürmetimiz var. Bunlar oldukça hizmetlerde kesintisiz gelecektir” ifadelerini kullandı.


Ziyaret, engelliler ile sohbet ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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