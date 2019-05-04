Başkan'dan ‘farklı' toplantı

Mehmet Hilmi Güler, Ordu ili ekonomisine katkı sunan, yerli üretim yapan, farklı fikirleri ve projeleri olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya toplum hayatında farklı fikir ve buluşlarıyla sanatkar ve zanaatkar olan isimler katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, bu dönemde farklı fikir ve projelerin uygulanacağı söyledi. Güler, “Hep birlikte Orduyu şaha kaldıracağız. Elimizden ne geliyorsa hep birlikte başaracağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin her daim yanında olacağız” dedi.

Toplantıya katılanlar Ordu'da toplum ve sosyal hayatta yapılabilecek fikir ve projeler konusunda görüş alışverişi yaparak fikirlerini sundular.