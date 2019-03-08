Başkandan kadınlara çiçekli kutlama

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, belediyede görev yapan kadın personellerin ve çalışan kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, Altınordu Belediyesi Meclis Üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla belediye personellerinin ve çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Altınordu Belediyesi çalışanlarının yanı sıra Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan tekstil fabrikalarına da ziyaret gerçekleştiren Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, fabrikaların üretim departmanını gezerek işçilerle buluştu. Başkan Tezcan ve beraberindekiler burada bulunan kadın işçileri tek tek dolaşarak ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek takdiminde bulundu.

Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, her günün kadınlar günü olduğunu söyledi. Kadınların ne hakkının ne de emeğinin ödenemeyeceğine dikkat çeken Başkan Tezcan, “Kadınlarımız, günün 8 Mart olmasını yada 28 Mart olmasını önemsemiyorlar, onlar için sadece üretebilmek ve hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla harıl harıl çalışıyorlar. Biz onların bu yoğun günlerinde bir nebze bize başını kaldırıp baksınlar ve günlerini kutlayalım diye yanlarındayız. Bana göre kadınlar günü her gündür. Anamız, kardeşimiz, kızımızdır onlar. Sadece bir güne sığdırılmış bir günle kadınlarımızın ne hakkı, ne emeği ne de saygınlığı elde edilir. Bize 365 gün kadınlar günüdür. Ama yine de bütün bir dünyada özel bir gün ayrılmış diye bu günü diğer günlerin toplamı olarak değerlendirip bu gün böyle zaman geçirmek istedik” dedi.