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Başkanlık için 3 aday yarışacak

Ordu’nun Fatsa ilçesi Muhtarlar Derneği’nde genel kurul heyecanı yaşanıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Muhtarlar Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşanıyor. 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yapılacak seçimde 3 aday yarışacak.


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşecek olan 3.olağan genel kurulda mevcut Başkan Naci Kızılkaya ile birlikte Abdullah Hafızoğlu ve Nedim Töngel'in listesi yarışacak. Seçimler öncesi 3 aday da Muhtarlar Derneği'nde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdiler.


Demokrasi ortamında bir seçimli genel kurul gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “Her 3 yılda bir tekrarlanan dernek seçimimiz tekrar yapacağız. 89 mahalle muhtarımız var ve birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

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