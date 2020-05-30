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Başkonsolosluk, hastayı ailesine kavuşturdu

Türkiye Batum Başkonsolosluğu, Türkiye’de tedavi gören ve durumu ağır olan Gürcü vatandaşının memleketine kavuşma isteğini yerine getirdi.

Türkiye Batum Başkonsolosluğu, Türkiye'de tedavi gören ve durumu ağır olan Gürcü vatandaşının memleketine kavuşma isteğini yerine getirdi.


Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre; Türkiye'de tedavi gören ve durumu ağır olan Gürcü vatandaşı İneza İashvili'nin ailesi, memleketine ve yakınlarına kavuşma isteğini Türkiye Batum Başkonsolosu Makbule Koçak'a iletti. Batum Başkonsolosu Koçak, hastanın durumunu, ülkesine dönme isteğini ve maddi imkânının bulunmadığını Türk yetkililere iletmesinin ardından, Rize Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanan ambulans ile Gürcü vatandaş İneza İashvili memleketine kavuştu.


Aile, başta Batum Başkonsolosluğu ve Türk makamlarına yardım taleplerini geri çevirmedikleri için teşekkürlerini iletti.

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