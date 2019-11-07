Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, ‘Gönülden Gönüle' projesi kapsamında ilçelerde yaptığı sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını Gürgentepe ilçesi ile devam ettirdi.

Bayan Yavuz, Gürgentepe ilçesindeki programda ilk olarak şehit ailesini ziyaret etti. 1992 yılında Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şehit olan Jandarma Er Şakir Demir'in annesi Nazmiye ile babası Murat Demir'i ziyaret eden Bayan Yavuz, “Her zaman siz değerli şehit ailelerimizin yanındayız. Sizlere çok şey borçluyuz” diyerek, bir kez daha ailenin acılarını paylaştı.

Bayan Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımıyla yaşamını sürdüren bir aileyi ziyaretinin ardından son ziyaretini ilçenin maskotu haline gelen ve yoldan gelen geçen herkese selam vermesiyle bilinen 27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen'in ailesine gerçekleştirdi. Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri Gülbelen mevkisinde araçlara el sallayan ve İlçe Kaymakamı Nursel Özdemir tarafından kendisine özel bekleme alanı yaptırılan Salih Belen, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'u görünce mutluluğunu gizleyemedi. Aileyle yakından ilgilenen Bayan Yavuz, "Ne zaman istersenin bizi arayabilirsiniz. Kapımız sizlere her zaman açıktır” dedi.

Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Gürgentepe ilçe programı kapsamında muhtar eşleriyle de bir araya geldi.