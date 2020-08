Bayramlaşmada gündem Ayasofya Camii oldu

AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Milletvekilleri Dr. Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar az sayıda partili katıldı.

Bayramlaşmanın en önemli gündem maddesi fındık fiyatı, Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılması ve pandemi sürecinden Türkiye'nin başarıyla çıkması oldu.

“Milletimizin hizmetkarıyız”

Bayramlaşmanın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, genel merkezin talimatları gereği daraltılmış bir bayramlaşma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bizler AK Parti mensupları olarak teşkilatımızın ve halkımızın hizmetkarı olarak birlik ve beraberliğimizi bu tür bayramlarda bakanımızla, milletvekilimizle ve partimizin tüm kademeleri ile muhafaza etmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerin önüne koymuş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine bu teşkilatlarımızı daha güçlü ve sağlıklı ulaştırmak için bu birlik ve beraberliğimize muhafaza etmek durumundayız” dedi.

“Tüm dünyaya örnek gösterilecek bir birlik beraberlik sergiledik”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise dünyamızı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçerken gerek yerel düzeyde gerekse ülke düzeyinde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, “Bu süre içerisinde tüm dünyaya örnek gösterilecek bir birlik beraberlik sergiledik. Bunun en büyük başrolü Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın bakanlarımız da milletvekillerimiz de çok koordineli bir çalışma yaparak gerek sağlık sektöründe gerekse memleketimizin rutin işleyişinde sosyal yaşamında en ufak aksaklıklara meal vermeden bu süreci bu noktalara kadar taşıdık. Şükürler olsun ki bugün bayram vesilesiyle bir araya gelebildik. Rabbim bizleri birbirimizden ayrı kalacağımız günler bir daha yaşatmasın. Fındık hasadı öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın fiyat açıklaması ile çifte bayram yaşadığımız bir dönem geçiriyoruz. Neredeyse sokakta en ufak bir çatlak ses yok, muhalefetin bile ağzına tek kelime alamadığı bir memnuniyet var. Ben öncelikle fındık fiyatının tüm kesimlerde kabul edilebilir açıklanmasından dolayı bölge siyasetçilerimize ayriyeten teşekkürlerimizi şükranlarımızı iletmek istiyorum. Birlik ve beraberliğin meyvesini hem ilçemizde hem ülkemizde görüyoruz. Bugün ilçemizde siyasilerimizin bir araya gelip sorunumuzu kendilerine ilettiğimiz de anında çözüm üretmek için girişimde bulunduklarını belirtmek istiyorum. AK Parti döneminde artık birçok hizmetin açılışlarının bile yapılmadığı dönemdeyiz. Bu vesileyle Kurban bayramınızı bir kez daha saygı ve sevgi ile kutluyorum” diye konuştu.

“Türkiye gücünü tüm dünyaya ilan etmiştir”

Bayramlaşma töreninde milletvekilleri adına ilk konuşmayı Prof.Dr. Şenel Yediyıldız gerçekleştirdi. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu söyleyen Milletvekili Yediyıldız, “Türkiye sağlık altyapısıyla bu süreçten başarıyla çıkmıştır. Bizim hiçbir hastamız sokakta ölmemiştir, hiçbir hastamız yer olmadığı için hastaneden atılmamıştır, hiçbir hastamız yoğun bakımda yer olmadığı için yoğun bakım dışında ölmemiştir. Her hastamıza mutlaka bir cihaz yetiştirmişizdir. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları israf ediyorsun, millete para yediriyorsun diyenlerin şimdi bir şeyler söylemesini bekliyoruz ama hiçbir şey diyemiyorlar, teşekkür etme nezaketinde bile bulunamıyorlar ama bu millet inşallah o teşekkürü yapacaktır, yapmıştır bundan sonra da yapacaktır. Pandemi sürecinde Türkiye ekonomisi biraz sallansa da bu sallanmaya rağmen Türkiye dimdik ayaktadır. Sayın Bakanımız Berat Albayrak ekonomiyi getirdiği nokta çok iyi bir noktadadır. Türkiye ekonomisi bundan sonra da daha iyi noktalara gelecektir onun için Türkiye güçlü ve lider bir ülkedir. Türkiye'nin başında lider bir Cumhurbaşkanı vardır. Pandemi sürecinde Türkiye dünyanın 135 ülkesine ilacından maskesine kadar yardım gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle Ayasofya'yı da ibadete açarak Türkiye gücünü tüm dünyaya ilan etmiştir. Bizler bu teşkilatın mensupları bu güçlü liderin ve bu güçlü partinin mensuplarıyız ve şuna inanıyorum ki hepimizin bu gücü yakalamada emeği var. Bize düşen bu emekleri artırarak devam ettirerek daha güçlü bir devlet olma yolunda elimizden ne gerekiyorsa yapmamızdır” şekilde konuştu.

“Artık fındıkla ilgili alavericiler dalavereciler konuşamayacak, fındığın sahibi cumhurbaşkanımızdır”

Milletvekillerinden Metin Gündoğdu'da yaptığı konuşmada bu bayramı üçlü bayram olarak kutladıklarını hatırlatarak, “Birincisi kurban bayramı, ikincisi Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, üçüncüsü de Karadeniz Bölgesi'nin fındık bayramı bunun sevinci var. Fındıkla ilgili uzun süre mücadele verildi ama çok şükür son 2 yıldır fındıkta artık üstünlük üreticinin eline geçmiştir artık bu saatten sonra alavericiler dalavereciler konuşamayacak, fındığın sahibi Cumhurbaşkanımızdır, üreticinin sahibi Cumhurbaşkanımızdır. Beklentinin üzerinde net bir fiyatla Cumhurbaşkanımız bölge insanına yanında durduğunu ilan etmiştir. Bölgede her dönem Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vardı. Bazı zamanlar fındık fiyatı konusunda moral bozukluğu olmuştu ama biz her zaman fındık konusunda bölge insanımızın arkasında durduk durmaya da devam edeceğiz. Ayasofya 86 yıl masum kaldı o günkü şartlarda Ayasofya müzeye çevrildi belki çok daha farklı şeyler vardı. Ayasofya kilise yapılmak istendi ama karşısında her zaman dik duruldu. Ayasofya'nın mahzunluğunu yeniden ezan sesleri ile canlanmasına vesile olan dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Allah bin kere razı olsun” dedi.

“Türkiye diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar bu süreci en iyi atlatan ülke oldu”

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye'nin diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar bu süreci en iyi atlatan ülke olduğunu söyleyerek, “Burada sağlıktan eğitime kadar hızlı toparlanarak devletin tüm kurumları bu kadar ağır şartlarda çok iyi bir sınav vermişlerdir. Rakamlar da gösteriyor ki turizm dışında Allah'a şükür diğer alanlarda ekonomik anlamda hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeden bu sürece geldik, bundan sonra inşallah bu süreci hep birlikte atlatmak üzere sağlık konusundaki hassasiyetlere dikkat etmemiz lazım. Bunu biz paylaşırken vatandaşlarımıza da bunu anlatmamız gerekiyor inşallah ülkemizin girdileri konusunda diğer alanlarda da iyileşme olacaktır artık Türkiye eski Türkiye değil. Yaşam ve gelecek artık eskisi gibi olmayacak bu belli oldu yeni yaşam alışkanlıklarının kazanılacağı bir dönem olacak. Belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Alt yapılarımızı hızla tamamlamanız gerekiyor yani bu şehirleri inşa etme bu şehirleri koruma noktasında belediyelerimize ve teşkilatlarımıza bu şehirleri yaşanılabilir kılma noktasında büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

“Ayasofya müzesini Ayasofya cami yapmak Türkiye adına ümmete ve insanlığa vurulmuş bir öz güven mührüdür”

Bayramlaşma töreninde son konuşmayı yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman fındık üreticimizin teminatı olduğunu böylesine zorlu bir dönemde üreticimize bayram yaşatarak bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle bölge halkı olarak kendisine müteşekkiriz bu anlamda çok büyük bir mücadele öylesine bir dönemde Cumhurbaşkanımız bu fedakarlığı gösterdi ki öylesine zorlu bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerine bayram yaşattı ki dünyamız hiç alışık olmadığı bir sorunla mücadele ediyor. Avrupa Birliği ülkesi üyelerine bakıyoruz tarihlerinin en ağır bir yandan sağlık sistemlerinin iflası bir yandan ekonomilerini iflası konuşulduğu öbür taraftan dünyanın süper güçlerine bakıldığında çaresizlik içerisinde kıvrandıklarını görüyoruz. Türkiye bir yandan güçlü sağlık sistemi ile güçlü sağlık reformu ile bu zamana kadar gerçekleştirdiği reformların etkisinin de katkısıyla son derece güçlü bir mücadele ortaya koydu içerde. Herkes şu anda Türkiye bu sorunla nasıl başa çıktı diye bizim kapımızı çalıyor Sadece pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız iki binin üzerinde yatak kapasiteli şehir hastaneleri açtı. Bu bütün dünyaya adeta meydan okumadır. Ekonomimiz hamdolsun yüzleri güldüren bir performansı sergilemeye devam ediyor. Bütün bunların yanında Türkiye tarihinin en büyük sınır ötesi operasyonlarına gerçekleştirmiş öte yandan Fetö tehdidi, PKK tehdidi devam ederken terör örgütleri ile mücadelesine hız kazandırmıştır. Bütün bunları yaparken yıllardır kimsenin cesaret edemediği 86 yıldır herkesin hasretle beklediği Ayasofya müzesini Ayasofya Camii'ne dönüştürmüş ki Ayasofya Camii sadece bir cami ihtiyacı ile alınan bir kararın ifadesi değildir. Ayasofya müzesini Ayasofya cami yapmak Türkiye adına ümmete ve insanlığa vurulmuş bir özgüven mührüdür bunu da böyle görmek lazım. Bağımsızlığımız adına ve özgürlüğümüz adına önemli bir milattır. Birçok ülke lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı arıyor bizim Ayasofya özlemimizi giderdiniz diye. Etrafımızda negatif gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye böylesine pozitif hikayelerin adresi ve merkezi olması ve bu mücadeleler devam ederken böylesine zorlu bir ekonomik süreçte fındık üreticilerimize bayram ettirmesi hiçbir teori ile açıklanabilecek bir şey değildir. Türkiye kudretli bir devlettir Türkiye güçlü bir devlettir ve Türkiye bu büyümesi ve güçlenmesini hem sahada hem masada var olarak var olmaya devam ederek sürdürecektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bayramlaşma töreni sona erdi.