Bel fıtığında yanlış uygulamalar felç bırakabilir

Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, “Bel fıtığının tedavisinde bilimsel olmayan yanlış uygulamalar, kalıcı hasarlara hatta felce bile sebep olabilir” dedi.

Hapşırıp öksürürken dikkat

Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya bel fıtığı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “Fıtık; bel ağrısı, tutulma, bacaklara vuran uyuşma, karıncalanma, yürümede zorluk gibi şikâyetlerle kendini göstermektedir. Sıklıkla ağrı öncesi belde zorlayıcı bir hareket sonucu omurganın arkasında duran bağ dokusu yırtılır. Bu durum hiç beklenmedik bir anda öksürürken veya hapşırırken de oluşabilir, ağır kaldırırken veya ters bir hareket yaparken de görülebilir. İlk aşamada sadece bel ağrısı hissedilir. Bu yüzden öksürme veya hapşırma sırasında dizlerimizi hafif bükmemiz gerekir ki, bu davranış, belimize olan basıncı azaltacaktır. Vücudumuzu dik tutarak öksürmek veya hapşırmak bel fıtığı açısından sakıncalıdır. Bel fıtığı olan kişilerin büyük bir kısmı hastalıkları konusunda maalesef yeterli bilgiye sahip değiller. Hastalar uzun süreler ağrı içinde kıvranırken, doktora gitmek yerine hiçbir bilimselliği olmayan bir takım yöntemlere başvurabiliyorlar. Bel çektirme, bardak çekilmesi, sert zeminde sırt üstü yatmak, bele sülük yapıştırılması gibi işlemlerin bel fıtığı tedavisinde yeri yoktur. Bel ağrılarından kurtulmak için kulaktan dolma bilgilerle yapılan bu yanlış uygulamalar felç gibi geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.”

Bol bol yüzün, yürüyüş yapın

Bütün hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığına yakalanmamak için de gerekli tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, “Bel fıtığına ağır kaldırma, ters hareket yapma, ani bir zorlama gibi neden olabilecek faktörlerden kaçınmak gerekir. Bel ağrıları olan kişilerin, yürüme, duruş ve oturuş gibi postural ergonomiye dikkat etmeleri gerekir. Fazla kilolar, diskler üzerindeki yükü arttırır. Bu yüzden kilosu fazla olanlar kilo vermeliler. Uzun süre oturarak çalışmaktan ve çok hareketsizlikten kaçınmak fıtıkta risk faktörlerini en aza indirmek için önemlidir. Yüzmek gibi bel kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizler çok önemlidir. Erken teşhis ve kişiye özel etkin tedavilerle bel fıtığının iyileşmesi mümkündür” şeklinde konuştu.