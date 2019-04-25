Bel ve bilek kırığına çimento dolgusu tedavisi

Giresun'da taş zemine düşerek bel omurgası ve sol bilek kemiği kırılan 76 yaşındaki Fikret Kıroğlu, kapalı çimento yöntemi ile tedavi edilerek bir günde taburcu edildi.

Giresun'un tanınmış isimlerinden eski fındık tüccarı Fikret Kıroğlu, tarlada karşısına çıkan telden atlamak isterken 50 metre boyunca yokuş aşağı yuvarlanarak taş zemine düştü. Talihsiz kazada, 76 yaşındaki Kıroğlu'nun bel omurgası ve sol bilek kemiği kırıldı.

Acılar içinde kıvranan hasta Medical Park Ordu Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Eroğlu, hastaya kifoplasti ismi verilen kapalı yöntemle omurga içerisinde balon şişirerek yapılan kemik dolgu operasyonu uyguladı. Dolguda kullanılan çimento karışımı 45 dakika sonra dondu, ağrıları dinen Fikret Kıroğlu 1 gün sonra hastaneden ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Eroğlu şunları söyledi:

“Fikret Bey bize şiddetli bel ağrısı ve yürüyememe şikayetiyle geldi. Yaptığımız değerlendirme sonrası belindeki L3 omurgasında kırık olduğunu saptadık. Derhal müdahale edilmesi gerekiyordu. Hastanın ağrısını bir an önce dindirmek için kifoplasti ismi verilen kapalı yöntemle omurga içerisinde balon şişirerek yapılan kemik dolgu operasyonu uygulamaya karar verdik. Bu yöntem omurganın travmaya bağlı kırıklarını tedavi etmek için geliştirilen ileri bir tekniktir. Kapalı olarak cilde iğnelerle girilerek uygulanır. Kırılan kemik içerisine balon eşliğinde kemik çimentosu yerleştirilir. Omurgada düşme veya çarpmaya bağlı oluşan kırık teşhis edildikten sonra, hasta ameliyathane koşullarında yüzüstü yatırarak hafif bir anestezi ile işleme alınır. Kırılan omura özel iğneler kullanarak küçük noktadan girip, omurun içine balonla boşluk açılarak çimento benzeri bir madde enjekte edilir. Çimento karışımının donması yaklaşık yarım saat 45 dakika sürer. Hafif düzeyde anestezi uygulandığı için çok kısa sürede hasta kendine gelir. Aynı gün taburcu edilebilir. Hasta ağrısı sızısı olmadan evine gidebilir. Omurga kırıklarının kifoplasti yöntemiyle onarımı veya tedavisi genellikle yaşlı ve cerrahi için risk taşıyan hastalar için daha büyük avantajlar sağlar. Kifoplasti yöntemi belirli merkezlerde yapılan işlemlerdir. Hastanemizde de başarı ile uygulanmaktadır“

Geçirdiği kaza sonrası 1 günde ayağa kalkmanın sevincini yaşayan Fikret Kıroğlu, “Hastaneye geldiğimde ağrıdan yürüyemiyordum. Bu kadar kısa süre içerisinde ayağa kalkabileceğimi düşünemiyordum. Doktorum Ahmet Serhat Eroğlu dört dörtlük bir ameliyat gerçekleştirdi. Her yere yürüyerek, koşarak gitmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.