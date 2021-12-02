Belediye Başkanı Kibar: “Fatsa'nın geleceği adına belediyemizi faiz yükünden kurtarıyoruz”

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar basın mensupları ile bir araya gelerek, göreve geldikleri günden bugüne kadar olan 32 aylık süreçte yaptıkları ve yapılacak olan yatırımları anlattı. Başkan Kibar belediyeyi geçmişten gelen faizli borçtan kurtararak, geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Kibar, 2022 yılında üst yapıda somut adımların atıldığı bir döneme gireceklerini ifade ederek, yeni yılın Fatsa'nın üst yapısı ilgili hizmet senesi olacağını söyledi. Kibar, ilçede sağladıkları siyasi birlik ve beraberlikle belediye olarak kıt kaynakları doğru kullanarak tasarruf ederek büyümeye, yarınları güvence altına almaya devam ettiklerini söyledi.

İlçede yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin altyapısında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti. Altyapı çalışmalarından bahseden Başkan Kibar, “1980 yılından bugüne 40 yıldır kimsenin girmeye cesaret edemediği Fatsa'mızın en önemli caddelerinden birisi olan Sevgi caddesi alt yapı eksiklikleri konusunda Ordu il genelinde en maliyetli caddelerden bir tanesiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Hilmi Güler'in talimatlarıyla Sevgi Caddesi'nin alt ve üst yapısını sil baştan yenilediğimiz toplamda 10 milyon TL'ye mal olan alt yapı yatırımını tamamladık. Sevgi Caddemiz birlikte alt yapıda eksikleri olan olası sel taşkınları ve su baskınlarına karşı çok sayıda noktada çalışmaları tamamladık” dedi.

“Japonya işbirliği ile kadın istihdamına destek”

Konuşmasında, Fatsa Belediyesi ve Japonya iş birliğiyle hazırlanan hibe destek programı kapsamında kadın istihdamı anlamında çok önemli bir adım attıklarını kaydeden Başkan Kibar, “Japon-Türk ortaklığında Fatsa Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin paydaş olduğu kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi projemiz ülke genelinde 730 proje içerisinden hibe desteği almaya hak kazanan 10 proje içerisinde yer almıştır. Fatsa Belediyesi tarihinde ilk uluslararası hibe destekli proje özelliği taşıyan projemizle ile hiçbir iş deneyimi olmayan, meslek edinememiş, meslek edinmede geç kalmış kişiler için iş garantili fırsat oluşturacağız. Yıllık 300 kişi tekstil sektöründe iş sahibi yapacağımız, tüm işlemleri bitmiş, fiziki eksiklikleri tamamlanmış, makine ve ekipman tedariki sağlanmış mesleki eğitim atölyemiz faaliyetlerine dün itibariyle başlayarak projemizin resmi açılışını ise önümüzdeki günlerde yapacağız” dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçeyi turizmde marka şehir yapmak adına çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, eski çöp alanının olduğu yere tüm sosyal donatı alanları ile Karadeniz'in en büyük Millet Bahçesi yapılacağını söyledi. Fatsa'nın, son zamanların en büyük devlet yatırımlarını kazandığını anlatan Başkan Kibar, Evkaf Mahallesi'nde 520 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılacağını, 500 hak sahibi vatandaşın uzun yıllardır beklediği kentsel dönüşümü yerinde dönüşümle hayata geçireceklerini altını çizdi.

“46 milyon TL faiz yükü altında ezilen belediyemizin toplam 110 milyonluk SGK prim borcunu ödeyerek, yıllık 12 milyon TL kara geçeceğiz”

Son günlerde gündemde olan belediyenin iki mülkünün trampa yöntemiyle SGK prim borcuna karşılık yapılandırması ile ilgili konuya açıklık getiren Başkan İbrahim Etem Kibar, Faiz yükü altında ezilen belediyenin sırtındaki bu kamburu Fatsa'nın geleceği için atmak için önemli bir ekonomik hamle gerçekleştirdiklerini söyledi. 46 milyon TL faizi sildirip, 64 milyon TL'yi ödeyerek yıllık yaklaşık 12 milyon TL kara geçeceklerini söyleyen Kibar, “SGK'ya 1997 yılından bu güne gecikme faizler dahil, 110 milyon TL borcumuz bulunmaktadır. Bu borcun 46 milyon TL'si faiz, 64 milyon TL'si ise anaparadır. Bu borca karşılık Belediyemizden her ay 800 bin TL kesilmekte ve bunun 300 bin TL'si faiz. Bu konu ile ilgili neler yapılması ve nasıl bir adım atılması gerektiğini ilgili birim ve yetkili arkadaşlarımızla istişare ettik. Bakanlığımızın bize sunmuş olduğu yapılanmadan faydalanarak faiz borcunu sildirip anaparayı ödeyerek bu yükten kurtulma kararı aldık. 2038 yılına kadar belediyemize ait olmayan bir alanı SGK'da bir değerleme yaptık. Bu değerleme 46 milyon TL çıktı. Belediye hizmet binamızla ilgili de 25 milyon TL çıktı. İkisinin toplam rakamı 70 milyon TL. SGK, bunun üst kullanım hakkının temizlenmesi kaydıyla bir madde koymuştu. 18 yıllık kullanım hakkının alınması gerekiyordu. 70 milyon bizim borcumuzdan yukarı çıkınca SGK ile üst kullanım hakkının da değerlendirilerek anapara 45 milyon üzerinden düşürülerek alınması talebinde bulundu. Türkiye'de bunun örneği yok. Üst kullanım hakkı devam ederken SGK'nın devraldığı herhangi bir arazi yok. Bu başarıdır. Bu iki gayrimenkulle 60 milyonluk borcu ödemeye çalışıyoruz. Fakat bu borcu aralık ayı itibariyle ödemediğimiz takdirde yasal faiziyle SGK'ya 110 milyona çıkmış olacak. Biz aslında bu iki gayrimenkulle trampa yaparak 110 milyonluk borcu kapatmış olacağız. Toplam 110 milyon TL olan borcun faizinin tamamını sildirip, anapara olan 64 milyon TL'yi ödeyerek belediyemizi bu yükten kurtarmak için harekete geçtik. 1 yılda 1 milyon getirisi olmayan taşınmazların SGK'ya devir işlemini yaparak, yıllardır biriken borç yükünden kurtulup aynı zamanda da aylık yaklaşık 800 bin-1 milyon TL, yıllık ise yaklaşık 10-12 milyon TL yükten kurtulacağız” şeklinde konuştu.

“İlçemizin önünü açmak ve geleceğimiz bu boyunduruktan kurtarabilmek adına elimizi taşın altına koyduk”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şuan mülklerin kira gelirleri SSK borcunun faizini dahi ödemeye yeterli gelmediği gibi mülklerimizin değeri de borç miktarını karşılamaya yetmiyor aslında. Ama yapılandırma ile birlikte rakam 64 milyona kadar düştüğünü belirtmiştim. Bu noktada dahi mülklerimizin ederi, borcu karşılamaktan uzak kalıyor. İtirazların geneline konu olan otopark, kafe ve gıda marketin bulunduğu alan 2038 yıkına kadar kiraya verilmiş ve devredilse dahi kullanımı aynı şekilde devam edecek. Devri gerçekleştirilecek mülkleri belediye nasıl değerlendiriyorsa SSK da aynı şekilde değerlendirecek. Kullanımına ilişkin değişiklik yapma yetkisi de zaten mevzuat gereği her daim bizde yani Belediyemizde olacak. Bu borçla ilgili 25 senedir inisiyatif alınmadan bugünlere gelindiği gibi bizlerde devam edebilir ve bu eleştiri riskini almadan devam edebilirdik. Ya da sadece kendi dönemimize ait borçları ödemek de söz konusu olabilirdi. Ancak biz Fatsa'mızın önünü açmak ve geleceğimiz bu boyunduruktan kurtarabilmek adına elimizi taşın altına koyduk. Elbette eleştirileri dikkate alıyor ve projelerinizi gerçekleştirmeden önce eleştiriler doğrultusunda tekrar analiz ediyoruz. Ama bu noktada, eleştirilerin de yapıcı olması gerektiği kanaatindeyim. Bu konu Fatsa Belediyesinin değil Fatsa'nın bir sorunudur ve biz bu sorunu çözüyoruz. Konu çok açık ve net, yıllık yaklaşık 10 milyon TL Fatsa'mızın hizmetine aktaracak olduğumuz bir kaynaktan, bütçeden bahsediyoruz. Burada bu gün ben varım yarın bu makamda başka bir arkadaşımız oturacak ve Fatsa'ya hizmet üretecek, dolayısıyla bu hamle Fatsa'nın önünü açma hamlesidir ve doğru bir hamledir.”