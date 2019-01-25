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Belediye personellerine “e-belediye” eğitimi

Altınordu Belediye personeline, belediyelerde kullanılacak olan yazışma sistemi olan “e-belediye” konularında eğitim verildi.


Altınordu Belediyesi belediyecilik alanında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra personellere yönelik eğitim seminerlerine de devam ediyor. Bu kapsamda belediyelerde “e-belediye” sistemine geçilecek olması sebebiyle belediye personellerine konuya ilişkin eğitim verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ve Altınordu Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime, ilgili birim müdürleri ve programı kullanacak olan personeller katıldı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Uzmanı İsmail Toygar tarafından verilen “E-Belediye Eğitim Semineri”nde personele “e-belediye” sistemi tüm boyutları ile anlatıldı. “e-belediye” sisteminin belediyede daha etkin kullanılması amacıyla yapılan eğitimde, “e-belediye” sistemi personellere uygulamalı olarak gösterilerek bilgi sahibi olmaları sağlandı.

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