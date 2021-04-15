Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından liseli öğrencilerin dergisi sloganıyla aylık olarak hazırlanan ‘Lise.Zone Dergisi ‘ ekipler tarafından her ay öğrencilere ulaştırılıyor.

Bilim, teknoloji, eğitim, sanat, kültür, spor, tarih, aktüel, güncel bilgi ve ders notlarının yer aldığı Lise.Zone Dergisi'nin yeni sayısı gençlere ulaştı. Belediye ekipleri tarafından kapı teslimi ulaştırılan derginin 6'ıncı ve 7'inci sayısını alan gençler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a teşekkür etti.

Gençliğe yönelik önemli adımlar attıklarını, atılan bu adımların en önemlilerinden birisinin de eğitim yönünde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu dergi ile gençlerin eğitimine katkı sunmaya çalıştıklarını aktardı. Başkan Kibar, “Pandemi döneminde gençlerimize yol gösterici olacak, eğitimine ve kültürel birikimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz Lise.Zone dergimizin yeni sayısını dağıtmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Onların fikir ve düşünceleri bizim için kıymetlidir. Bu açıdan Fatsa'daki değişimi, dönüşümü, onların fikir ve düşünceleri ile yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Fatsa'nın yarınını bu günden hazırlamak, geleceğini planlamak, gelecek nesillere daha da yaşanabilir bir Fatsa bırakabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizin özgür fikir ve düşünceleriyle kendi geleceklerini inşa etmesine fırsat vermek amacıyla www.fatsafikrinisoyle.com platformu kurduk. ‘Fatsa Fikrini Söyle' sloganı ile çıktığımız yolda, ilçemiz için ortak akılla şehrimizi yönetmek için genç beyinlerimizin her zaman fikir, öneri ve projelerine önem veriyoruz. Tüm Fatsalı gençlerimizin fikirlerini, kurduğumuz platformda paylaşarak Fatsa'nın geleceğine birlikte değer katmaya davet ediyorum” dedi.