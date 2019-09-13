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Belediyeden vatandaşlara aşure ikramı

Fatsa Belediyesi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara iki gün boyunca aşure ikramı yapıldı.


Plevne Meydanı ve Reşadiye Caddesi kavlan ağacı yanında gerçekleştirilen aşure ikramı programına Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, Ruhi Özbay, Belediye Meclis üyeleri, personeller, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldılar.


Aşure ikramı sonrası bir açıklama yapan Başkan İbrahim Etem Kibar, “Muharrem ayı nedeniyle Aşure günümüzü Aşure ile kutlamak istedik. Bu günler birlik ve bütünlüğü sağlayan ve her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tutmuş olduğunuz oruçlar kabul olsun. Burada toplumun her kesiminden insan yan yana, omuz omuza. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Geleneksel hale gelen bu etkinliği bu yıl da Muharrem ayının ruhuna uygun bir şekilde sürdürelim istedik. Katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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