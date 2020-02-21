Besicinin ikiz ve üçüz kuzu sevinci

Ordu'da ikiz ve üçüz kuzu doğumları yetiştiricileri heyecanlandırıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “İl Genelinde Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yetiştiricilere dağıtılan koyunlar yüzleri güldürmeye başladı.

Kabadüz ilçesinde, ilk defa denenen Bafra ırkı koyunlar doğurdukları ikiz ve üçüz kuzular yetiştiricisine ayrı bir sevinç yaşatıyor.

İlçenin Merkez mahallesinde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan 35 yaşındaki Sezai Aydın, Sakız ırkı koyunların bölgeye uyum sağlamaya başladığını söyledi.

Yerli ırka göre bakımın maliyetinin azda olsa yüksek olduğunu dile getiren Aydın, “Hibe desteği ile aldığımız koyunlar doğum yapmaya başladıkları günden bu yana ailecek çok mutluyuz. Yerli ırk koyunlar bir tane yavru dünyaya getirirken, şuan elimdeki sakız ırkı koyunlarım ikiz ve üçüz doğuruyorlar. Her doğan kuzu bize ayrı bir sevinç yaşatıyor” diye konuştu.

Et ihtiyacına dikkat çeken ağabey Şenel Aydın ise “Bilindiği üzere bölgemiz turizm bölgesi ve etin yoğun olarak tüketildiği yerlerin başında geliyor. Bu ırkın çoğaltılması kolay. İsteyen herkes bu işi yapabilir” şeklinde konuştu.