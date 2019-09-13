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Beton zeminde kendiliğinden yetişen lahana şaşırtıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde beton zeminde kendiliğinden yetişen ‘lahana’ görenleri şaşırtıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde beton zeminde kendiliğinden yetişen ‘lahana' görenleri şaşırtıyor.


İlçeye bağlı Düz Mahalle'de bir bakkal dükkanının beton merdiven zemininde yetişmeye başlayan ‘kara lahana' görenleri şaşırtıyor. Kendiliğinden yetiştiği belirtilen ve toprak olmadan beton duvarın kenarından kendisini gösteren ve 6 yaprağı bulunan lahana insanların ilgisini çekerken, akıllara ise ‘Karadenizli beton zemine de mi lahana ekti' şeklinde gülümseten soru geliyor.


Öte yandan bölgede kavurması, turşusu, dolması, çorbası ve farklı çeşitlerde yemeği yapılan lahana, insanlar tarafından sıkça tüketiliyor.

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