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Bileklerini keserek intihar etmek istedi

Ordu’nun Ünye ilçesinde iskelede bileklerini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iskelede bileklerini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, iskelede bulunan fenerin altında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler fenerin altında E. A.'yı (25) bileklerini kesmiş olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Gencin ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girerek intihara kalkıştığı öğrenildi.

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